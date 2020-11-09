Ertuğrul Sağlam: "Yabancı oyuncuları sahada görebilsem performanslarını değerlendireceğim" - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: "Yabancı oyuncuları sahada görebilsem performanslarını değerlendireceğim"

09.11.2020 13:20
Ertuğrul Sağlam:

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yabancı oyunculardan en az yararlanan takımlardan birisi olduklarını ifade ederek, "Yabancıları sahada görebilsem performanslarını değerlendireceğim" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yabancı oyunculardan en az yararlanan takımlardan birisi olduklarını ifade ederek, "Yabancıları sahada görebilsem performanslarını değerlendireceğim" dedi.

27 kişilik oyuncu kadrosu ile sezona başlayan Samsunspor'da 16'dan fazla futbolcu sezon içerisinde korona virüse yakalandı. Yabancı futbolcuların neredeyse tamamı korona virüse yakalanırken, TFF 1. Lig'in piyasa değeri en yüksek stoperi Kevin Boli ve piyasa değeri en yüksek forvet oyuncusu Tomane uzun süreli sakatlığa maruz kaldı. Korona virüse yakalan futbolcular da hastalığın ardından eski ritimlerini bulamayınca, kırmızı-beyazlı ekip maçlarda yabancı futbolcularından yararlanamadı.

"YABANCILARI SAHADA GÖREBİLSEM PERFORMANSLARINI DEĞERLENDİRECEĞİM"

Yabancı oyuncuların performansları üzerine gelen soruyu yanıtlayan Ertuğrul Sağlam, "Yabancı oyuncuları sahada görsek performanslarını değerlendireceğiz ama maalesef Tomane ve Boli'nin sakatlığı uzun sürdü. Ciddi sakatlıkları vardı. Gyasi sakatlıktan tam çıktı derken korona virüse yakalandı. Plumain 'tam takıma alışıyor' derken o da korona virüse yakalandı ve ondan sonra toparlanması biraz güç. Yameogo'da genç bir kardeşimiz. Kısa vadede çok büyük beklentimiz yok. Baktığımız zaman maçlarımızı sadece tek yabancı oyuncu ile oynuyoruz. Yabancı isimlerden belki de bu şanssızlıklardan dolayı en az faydalanan takımlardan bir tanesiyiz. Tabiri caizse geçen seneki takımla oynuyoruz. Kerem Can Akyüz, Vukan Savicevic ve Nadir Çiftçi'nin de katkılarını göz ardı etmemek lazım" diye konuştu.

"BİRÇOK TAKIM BİZİM GEÇİRDİĞİMİZ SÜRECİ YAŞAMAYA BAŞLADI"

Ligde birçok takımın Samsunspor'un yaşadığı korona virüsü sıkıntısını yaşamaya başladığının altını çizen Sağlam, şunları söyledi:

"Ama inşallah onlar da bu sıkıntılı süreci aşacaklar. Beklentimiz Boli ve Tomane'nin takımla antrenmanlara başlaması. Fiziksel olarak bir an evvel onları da takım seviyesine çıkartmamız lazım. İnşallah beklentimiz; Milli Takım arasını hep beraber iyi geçirip, ondan sonra daha geniş ve alternatifli kadroyla oynama şansı elde edebilmek. İnşallah bir aksilik çıkmazsa bu beklentilerimiz karşılık bulur. Şimdi görüyorsunuz birçok takım da artık bizim geçirdiğimiz o süreçleri yaşamak zorunda kalıyor. İnşallah kimse bu korona virüsünden bir sıkıntı yaşamaz ama maalesef bunlar yaşanıyor. Bundan sonra her şeyin daha iyi olmasını ümit ediyoruz."

Samsunspor bu transfer döneminde yabancı oyuncu transfer hakkını Romanya'nın CFR Cluj takımından stoper Kevin Boli, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından forvet Tomane, Polonya'nın Wisla Krakow takımından orta saha oyuncusu Vukan Savicevic, İsrail'in B. Jerusalem takımından kanat oyuncusu Ange Plumain, Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımından kanat oyuncusu Edwin Gyasi ve Slovenya'nın Tabor Sezena takımından 19 yaşındaki stoper Guy Yameogo'dan yana kullanmıştı.

(Erdi Demür/İHA)

Ertuğrul Sağlam: Yabancı oyuncuları sahada görebilsem performanslarını değerlendireceğim

Ertuğrul Sağlam, Koronavirüs, Samsunspor, Yabancı, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Yabancı oyuncuları sahada görebilsem performanslarını değerlendireceğim' - Son Dakika Spor


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