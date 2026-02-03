Erzincan\'da 44 Suçlu Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin de yer aldığı şahıslar, ekiplerin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.E.Ç.,

Kasten Öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.A.,

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından 7 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.,

Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K., İ.P. ve S.K.,

Dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T.,

Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası bulunan B.H.,

Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.,

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan K.A. yer aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; toplam 75 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs, adli para cezasına yönelik aranan 5 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 15 şahıs olmak üzere toplam 44 kişi yakalandı.

Şahıslar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN