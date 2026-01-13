Erzincan'da Eğitime Hava Koşulları Nedeniyle Ara

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime, Kemah ilçesinde ise eğitime bugün ara verildi.

Çayırlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bir süredir kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanacak risk ve tehlikelere karşı taşımalı eğitime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin izinli sayılacağı kaydedildi.

Kemah Kaymakamlığı da olumsuz hava şartları nedeniyle yapılan değerlendirmede ilçede eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.