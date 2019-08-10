Son Dakika Haberleri: Erzincan'da minibüsün çarptığı bisikletli öldü
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Erzincan'da minibüsün çarptığı bisikletli öldü

51 dakika önce

Erzincan'da minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Erzincan'da minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Muammer E. idaresindeki 24 AAJ 770 plakalı yolcu minibüsü, Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesi mevkisinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Polat Kaya'ya çarptı.
Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Muammer E. gözaltına alındı.
Polat Kaya, Erzincan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:13 Kaynak: AA
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