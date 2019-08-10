Erzincan'da minibüsün çarptığı bisikletli öldü
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Erzincan'da minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:13 Kaynak: AA
'da minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Muammer E. idaresindeki 24 AAJ 770 plakalı yolcu minibüsü, Erzincan- Erzurum
kara yolu Akyazı
Mahallesi mevkisinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Polat Kaya
'ya çarptı.
Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis
ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Muammer E. gözaltına alındı.
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