Son Dakika Haberleri: Erzurum'da buzda kayan tır yolu ulaşıma kapattı
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Erzurum'da buzda kayan tır yolu ulaşıma kapattı

6 saat önce

Erzurum'da yoldaki buzlanmanın etkisiyle kayan tır nedeniyle Erzurum-Horasan karayolu Çevreyolu istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

Erzurum'da buzda kayan tır yolu ulaşıma kapattı, System.String[]

Erzurum'da yoldaki buzlanmanın etkisiyle kayan tır nedeniyle Erzurum- Horasan karayolu Çevreyolu istikameti bir süre ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı bir tır yağan kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak sağa doğru kaydı. Yol tamamen kapanırken, trafik polisleri Erzurum istikametinden Kars, Ağrı ve Iğdır yönüne giden araçları durdurdu. 1,5 saat süren çalışmalarda yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ulaşıma kapanan yol tırın çekilmesi ile yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı.


Erzurum- Pasinler yolunda ise Pasinler Belediyesi özel halk otobüsü buzlu yolda kaza yaparak yoldan çıktı. Kazada otobüsteki bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. - ERZURUM

Horasan, Erzurum, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
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