Erzurum'dan Bayrak Yürüyüşü

27.01.2026 16:28
Erzurumlu izciler, Türk bayrağına yapılan saygısızlığa karşı bayrak yürüyüşü düzenledi.

Erzurum'da izciler bayrak yürüyüşü yaptı. Geçtiğimiz günlerde Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlığın ardından bir tepki de Erzurumlu izcilerden geldi. Nenehatun Spor kulübü lider ve izcileri, Türk Bayrağına yapılan saygısızlığa karşı tek yürek olup şehrin değişik bölgelerinde bayrak dağıtarak bayrağımıza sahip çıktılar.

İzcilerin Türk bayrağına karşı gösterdikleri özen ve hassasiyet takdir toplarken, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. - ERZURUM

