SPOR Erzurumsporlu Sissoko'dan lösemi hastası Kerem'e sürpriz ziyaret

Erzurumsporlu Sissoko'dan lösemi hastası Kerem'e sürpriz ziyaret

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko, 7 yaşındaki lösemi hastası Kerem Berke Ören'e tedavi gördüğü hastanede sürpriz ziyarette bulundu. Çok sevdiği futbolcuyu karşısında gören Kerem, sevinç dolu anlar yaşadı.

Erzurum'da yaşayan Mustafa Ören, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Hemotoloji Onkoloji Servisi'nde lösemi tedavisi gören oğlu Kerem Berke Ören'e sürpiz yapmak için internetten yayın yapan Büyük Erzurumspor1968 sayfasının yöneticisi Fatih Karadağoğlu'ndan yardım istedi. Koronavirüs pandemisi öncesinde Kerem'i BB Erzurumspor'un tüm maçlarına götüren baba Ören, oğluna moral vermesi için çok sevdiği futbolcu İbrahim Sissoko'nun hastaneye ziyarette bulunmasını rica etti. Baba Mustafa Ören'in bu talebine duyarsız kalmayan Fatih Karadağoğlu da Erzurumspor yönetimi ile irtibata geçti. Yönetimin onayıyla 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, kendisini çok seven Kerem Berke Ören'e süpriz yapmak için hastaneye gitti.

BB Erzurumspor'da 3 numaralı forma ile top koşturan İbrahim Sissoko'yu karşısında gören Kerem şaşkınlığını gizleyemedi. Onkoloji servisinin dışında bekleyen Sissoko'ya el sallayan Kerem Berke Ören'in mutluluğu yüzüne yansıdı. Ören Ailesi, sürpriz için Sissoko'ya ve Büyük Erzurumspor1968 sayfa yöneticisi Fatih Karadağoğlu'na teşekkür etti. Bir süre Kerem Berke ile sohbet eden İbrahim Sissoko, küçük taraftara tüm takım arkadaşlarının imzası olan forma sözü verdi.