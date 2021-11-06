Esenler'de bir kişi evinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

- Esenler'de bir kişi evinde başından vurulmuş halde bulundu

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de 5 kişinin kaldığı evde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Evde bulunan diğer 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre olay Esenler Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında bulunan evde meydana geldi. Gece saatlerinde 5 kişi İlkay Usta isimli kişinin evinde eğlenmek için bir araya geldi. Sabaha kadar eğlenen grubun evinden silah sesleri yükseldiğini duyanlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 26 yaşındaki Ozan Oğuz'u başından vurulmuş halde buldu. 45 yaşındaki ev sahibi İlkay Usta, ve kız arkadaşı olay yerinden kaçarken, evde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatırken, gözaltına alınan iki kişinin, Ozan Oğuz'un intihar ettiğini söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili konuşan Fırat Çapkın, "Arkadaşımdı. Kendisini çok iyi tanırım. Maddi sıkıntıları vardı. Şok oldum, inşallah benim arkadaşım değildir. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Olayda kafasına sıkmış diye duyduk" ifadelerine yer verdi.

Mahallenin esnaflarından Günay Özden ise, "Şimdiye kadar öğrendiğimiz, orada bir alem yapıldığını, orada bir kargaşanın çıktığını, birisinin ötekini vurduğunu. Sabahtan geldiğimizde burada cenaze arabasını gördük, savcılığın arabasını gördük" dedi.