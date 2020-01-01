Esenler'de metro istasyonundaki bıçaklı kavgada 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Esenler'de metro istasyonundaki bıçaklı kavgada 6 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ ESENLER metro istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Esenler'de metro istasyonundaki bıçaklı kavgada 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ ESENLER metro istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Esenler metro istasyonunda saat 03.00 sıralarında iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Musa Anter Ö. ve Beytullah Ö. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer gruptan 3 kişi olay yerinden kaçtı. Metro içindeki güvenlik kameralarını inceleyen ve yaralıların arkadaşı Yusuf B.'nin ifadesini alan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ellerinde bıçak olan iki grubun kavga ettiğini ve her iki gruptan yaralananların olduğunu belirledi.  Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hafif yaralı halde olay yerinden kaçan Hüseyin A., Enes S. ve Muharrem S.'yi tedavi için gittikleri hastanede yakalayarak gözaltına aldı . Hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete getirilen 6 şüpheli, buradaki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:15 Kaynak: DHA
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