Esenyurt'ta oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı! Dört kişi bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı! Dört kişi bıçaklanarak yaralandı

28.09.2022 09:55

Esenyurt'ta bir adam, oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı. Çıkan kavgada dört kişi bıçaklanarak yaralanırken, polisin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Esenyurt Pınar Mahallesinde meydana geldi. Çalışanlar arasındaiş yerinde kavga çıktı. Kavgada bir kişi darp edildi. Bir süre sonra ise gençlerin aileleri arasında tartışma çıkarak kısa sürede kavgaya döndü. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

OĞLUNU DÖVENLERİ KOVALADI

Kavga sırasında bir baba, eline aldığı döner bıçağıyla oğlunu darp eden gençleri kovaladı. Bir süre sonra aileler ve gençler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polisin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Esenyurt'ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı
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Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı! Dört kişi bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı! Dört kişi bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika
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