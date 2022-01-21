ESENYURT'TAKİ DAMAT DEHŞETİNDE BİR TAHLİYE - Son Dakika

ESENYURT'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu damat Mohammad Khodarahmi (35) ile öldürülen çiftin 2 kızı hakim karşına çıktı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mohammad Khodarahmii ve Shırın Galeh Bakhtıarı bulundukları cezaevinden SEGBİS'le bağlandı. Tutuksuz sanık Shahrazad Galeh Baktıarı duruşma salonunda hazır bulunurken taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Mahkemede söz verilen tutuklu sanık Shırın Galeh Bakhtıarı, 'Kız kardeşimle anne ve babamızı kaybettik. Her ikimizde mağdur durumdayız. Birbirimize ihtiyacımız var. Ben onun annesi gibiyim. Uzun zamandır tutukluyum. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmakta beni psikolojik olarak zor duruma sokmaktadır. Tahliyemi talep ediyorum dedi.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanık Shırın Galeh Bakhtıarı'nın yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki kere ikametine en yakın polis merkezine imza atmasına hükmederek tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Mohammad Khodarahmi tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAME

Esenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi(35) hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı(40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın de(39) cinayette yardımlarının olduğu gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulundu. İhbarda Mohammad Khodarahmi'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı(63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yi(70) 3 ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtildi. Kayınpederini 10 Şubat günü, kayınvalidesini ise 11 Şubat günü ellerini ve ağızlarını plastik kelepçe ve koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğünü, olayı iki hafta önce kafasında tasarladığını anlattı. Üç şüpheli de 14 Mayıs 2020 tarihinde tutuklanırken 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.