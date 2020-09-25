Eski Bakan Tüzmen'in bulunduğu konvoyda motosiklet kazası ucuz atlatıldı - Son Dakika

Eski Bakan Tüzmen'in bulunduğu konvoyda motosiklet kazası ucuz atlatıldı

ANKARA - Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, motosikletli bir konvoyla test sürüşü gerçekleştirdiği sırada ekibinden iki motor kaza yaptı. Sürüşün tam teçhizatlı olarak yapılması, kazanın büyümesinin ve yaralanmaların önüne geçti.

Program çekimi için Beypazarı'na gitmeden önce Kürşad Tüzmen'in de katıldığı motosiklet test sürüş etkinliği, motorcuların oluşturduğu konvoyun Ankara sokaklarında dolaşmasıyla başladı. Bir süre Ankara sokaklarında dolaşan konvoyda, Kürşad Tüzmen'in arkasından gelen bir motorcunun dikkatsizliği az kalsın faciaya sebep olacaktı. Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, konvoyun en önünde motorunu sürerken, arkasından gelen bir motorcunun dalgınlıkla önündeki motora çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrasında motorlar devrilirken, motorcular yola savruldu. Motorunu kenara çeken Tüzmen ve diğer motorcular, kaza yapan motorcuların yardımına koştu. Test sürüşünün tam teçhizatlı bir şekilde yapılması olası bir facianın önüne geçerken, motorcular herhangi bir yara almadı. Konvoy, kaza yapan motorcuların motorlarını kaldırmasıyla yoluna devam etti.