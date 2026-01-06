Eski CHP'li başkan ofisinde ölü bulundu - Son Dakika
Eski CHP'li başkan ofisinde ölü bulundu

06.01.2026 22:16
CHP'nin önceki dönem Ereğli ilçe başkanlarından ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki ofisinde ölü bulundu.

CHP'nin önceki dönem Ereğli ilçe başkanlarından ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı'dan haber alamayan yakınları Yalı Caddesi üzerindeki ofisine gitti.

OFİSİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ofisine giren yakınları Ocakçı'yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ocakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Ocakçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

22:20
