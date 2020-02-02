ESKİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI VURAL BAYAZIT SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESKİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI VURAL BAYAZIT SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

ESKİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI VURAL BAYAZIT SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

6 saat önce

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Vural Bayazıt son yolcuğuna uğurlandı.

ESKİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI VURAL BAYAZIT SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Vural Bayazıt son yolcuğuna uğurlandı.

1 Ocak Cuma günü sabaha karşı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt için cenaze töreni düzenlendi.  1'inci Ordu Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından Bayazıt'ın naaşı Üsküdar Selimiye Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nde düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli askerler, Bayazıt ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Vural Bayazıt için dua edildi. Bayazıt'ın naaşı askerler tarafından top arabasına konuldu. Vural Bayazıt'ın eşi Kanat Bayazıt, kızları Nilden Bayazıt Postalcı ve Meltem Bayazıt Tepeler ile cenaze törenine katılanlar top arabasının arkasından yürüdü. Vural Bayazıt Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Cenaze namazının kılınışı

-Törene katılanlardan görüntüler


Bülent Bostanoğlu, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:56 Kaynak: DHA
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