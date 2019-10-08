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Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı

59 dakika önce

İstanbul DHAESKİ İstanbul milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.

Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı, System.String[]

İstanbul DHA

ESKİ İstanbul milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.

Gülseren Topuz ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz'un oğulları olan Berk Topuz (37), iddiaya göre Nakkaştepe'deki evlerinde silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kolundan yaralandığı öğrenilen Topuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İstanbul Üniversitesi, Gülseren Topuz, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:16 Kaynak: DHA
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