Son Dakika Haberleri: Eski RTÜK üyesi CHP'li Öztunç'tan Bildirici'ye destek
Son Dakika Politika Eski RTÜK üyesi CHP'li Öztunç'tan Bildirici'ye destek

Eski RTÜK üyesi CHP'li Öztunç'tan Bildirici'ye destek

6 saat önce

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, RTÜK'ün, Faruk Bildirici'nin kurul üyeliğinin düşürülmesinin, "demokrasiye yapılan bir darbe" olduğunu savunarak, "Bu karar bizim gözümüzde yok hükmündedir.

Eski RTÜK üyesi CHP'li Öztunç'tan Bildirici'ye destek, System.String[]

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, RTÜK'ün, Faruk Bildirici'nin kurul üyeliğinin düşürülmesinin, "demokrasiye yapılan bir darbe" olduğunu savunarak, "Bu karar bizim gözümüzde yok hükmündedir. Kınıyoruz" dedi.

Öztunç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesini değerlendirdi.

Kendisinin de daha önce RTÜK üyeliği yaptığını anımsatan Öztunç, dün, "20 Temmuz darbesi" gibi bir darbe gerçekleştiğini TBMM tarafından seçilen bir üyenin, kendisi gibi TBMM tarafından seçilen üyeler tarafından hukuksuz şekilde görevden düşürüldüğünü, RTÜK üyelerinin buna hakkının olmadığını söyledi.

"Bu karar bizim gözümüzde yok hükmündedir. Kınıyoruz" diyen Öztunç, Bildirici'nin, bu konuda tüm haklarını arayacağını, yürütmenin durdurulması için idare mahkemesine başvuracağını, devamında da Danıştay sürecinin işleyeceğini vurguladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in de TBMM tarafından seçildiğini, Bildirici ile aynı haklara sahip olduğunu vurgulayan Öztunç, RTÜK Kanunu 38. maddesine göre, üyelerin, ilgili kuruluşlarda çalışamayacağını, gelir elde edemeyeceğini belirtti.

Öztunç, Şahin'in, yasaya aykırı görev yaptığını, RTÜK Başkanlığı ve üyeliğinin düştüğünü ileri sürerek, "Onun üyeliğinin düşmesi gerekirken, dönüp Bildirici'yi düşürüyorlar." görüşünü savundu.

RTÜK'ün zaman zaman bazı televizyonlara ilişkin yayın durdurma kararı aldığını bu kararı da Türksat'a gönderdiğini anımsatan Öztunç, "Şahin, bir yerde kız istemeye gidiyor, sonra o koltuktan kalkıp öbür koltuğa geçiyor, 'verdim gitti' diyor. Şahin, Türksat'ın mı yoksa RTÜK'ün mü hakkını savunacak?" diye sordu.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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