Son Dakika Haberleri: Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un acı günü
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Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un acı günü

42 dakika önce

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un hayatını kaybeden ablası Emine Günsel Ajun, İzmir'de toprağa verildi.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un hayatını kaybeden ablası Emine Günsel Ajun, İzmir'de toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süredir evinde tedavi gören Emine Günsel Ajun'un (90) cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.
Ajun'un kardeşi eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, taziyeleri kabul etti.
Kılanan cenaze namazına eski Sağlık Bakan Rıfat Serdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu Üyesi İbrahim Unay ile Ajun ailesinin yakınları katıldı.
Ajun'un cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi.
Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un acı günü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:39 Kaynak: AA
Güncel
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