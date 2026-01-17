Eski Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Salim el-Beyd Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Eski Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Salim el-Beyd Hayatını Kaybetti

17.01.2026 22:32
Ali Salim el-Beyd, Yemen'in birleşmesinde önemli rol oynamış eski Cumhurbaşkanı Yardımcısıdır.

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Salim el-Beyd, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, kuzey ve güney Yemen'in birleştiği 1990 yılının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Ali Salim el-Beyd'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eski Yemen Sosyalist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Beyd'in "hayatını ülkesine ve halkına hizmet etmeye, onların ilerlemesine ve refahına adamış biri olarak" anlatıldığı açıklamada, Beyd'in 1990 yılında kuzey ve güney Yemen'in birleşmesi başarısına katkı sunan siyasi simgelerden biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, eski Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Beyd'in vefatı nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceği bildirildi.

Yerel basın ise eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Beyd'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kuzey ve güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da birleşmiş ve ülke 2,5 yıllık geçiş döneminde iki parti tarafından ortaklaşa yönetildi.

Yemen, 1993 yılında yapılan seçimin ardından tamamen birleşti. Bu seçimlerde Kuzey Yemen'in Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih kazanmış ve Ali Salim el-Beyd de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almıştı.

Yemen'de 1994 yılında, Cumhurbaşkanı Salih'in tüm yönetim mekanizmasını kontrolüne aldığı ve güneylileri sistem dışına ittiği gerekçesiyle çatışmalar başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Salih ve destekçisi olan dönemin güneyli komutanlarından Abdurabbu Mansur Hadi kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Beyd ise savaşı kaybettikten sonra Yemen'i terk etmişti.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Güncel, Yemen, Son Dakika

