Eskişehir'de 313 Bin TL Cezalı Denetim

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 313 bin 867 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 1 Şubat - 5 Şubat tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 68 firmada 3 bin 340 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 313 bin TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 13 firmada 65 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR