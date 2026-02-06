Eskişehir'de 313 Bin TL Cezalı Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Eskişehir'de 313 Bin TL Cezalı Denetim

06.02.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de son bir haftada yapılan denetimlerde 68 firmaya toplam 313 bin TL idari ceza uygulandı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 313 bin 867 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 1 Şubat - 5 Şubat tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 68 firmada 3 bin 340 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 313 bin TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 13 firmada 65 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 313 Bin TL Cezalı Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 09:58:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 313 Bin TL Cezalı Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.