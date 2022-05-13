Eskişehir'de 8 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu törenle hizmete girdi - Son Dakika
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Eskişehir'de 8 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu törenle hizmete girdi

13.05.2022 22:57
Eskişehir'de 8 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu törenle hizmete girdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, son yıllarda sağlık çalışanlarının da katkılarıyla sağlık hizmetlerinde çok ciddi iyileşmeler sağlandığını söyledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, son yıllarda sağlık çalışanlarının da katkılarıyla sağlık hizmetlerinde çok ciddi iyileşmeler sağlandığını söyledi.

Avcı, Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Anadolu Üniversitesi Salon 2016'da düzenlenen "Cankurtarandan hızır acile, hızır acilden ambulans servisine" ve 8 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2001 yılında Eskişehir'de 3 ambulans, 4 ekip ve 30 sağlık personelinin bulunduğunu kaydetti.

Son yıllarda sağlık çalışanlarının katkılarıyla sağlık hizmetlerinde çok ciddi iyileşmeler sağlandığını ifade eden Milletvekili Avcı, şunları söyledi:

"Bundan 20-30 yıl öncesine dair hatıratı olanlar nereden nereye geldiğimizi görüyorlar. 2002 yılında Eskişehir'de 3 ambulans 4 ekip ve 30 sağlık personeli vardı. 2007'de 7 ambulans, 8 ekip, 100 sağlık personeli vardı. Bugün sizler 7 gün 24 saat 40 farklı noktada 69 acil yardım, yoğun bakım, çok yataklı, kar paletli, motosiklet gibi ambulanslarla sadece kent merkezinde değil Han ilçesinden Günyüzü ilçesine kadar bütün Eskişehir vilayetinde vakaya ortalama 5 dakikadan kısa bir süre ulaşıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yaş ortalamanız 28 ve yüzde 60'ı kadın sağlık çalışanlarımız. Özellikle bu salgın sürecinde yaşananlardan bütün sağlık çalışanlarımız çok büyük fedakarlıklarla hizmet ettiler. Ama siz özellikle siz, gece gündüz demeden, bir an önce dertlere derman olmak için gecenizi gündüzünüze kattınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz."

-"Her zaman destek olmaya çalışıyoruz"

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise sağlık çalışanlarının büyük bir aile olduğunu belirtti.

Kentte 8 yeni acil sağlık istasyonunun hizmete alındığını kaydeden Milletvekili Günay, şunları söyledi:

"Sizler gerçekten binlerce vakaya tanık olmuş, herkesin bir 'Alo' demesiyle yaklaşık 5 dakikada vakaya ulaşıyorsunuz. Bazen tatlı, bazen acı anları paylaştığınız, en zor zamanların meleklerisiniz. Sizler şefkat, güven simgesi ve sağlık ordumuzun öncülerisiniz. Sizlerin sayesinde kurtulan hayatlar kaç kişiyi etkiledi belki? Sadece o kişilerin değil. Öyle bir kutsal görev yapıyorsunuz ki belki daha bir bebek doğmadan ya da doğuşuna tanık oluyorsunuz. Gerçekten sizlerin yanındayız ve her zaman destek olmaya çalışıyoruz."

-"Bir hakim takdir ederse 6 kat daha fazla ceza verebilecek"

Günay, TBMM'de kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele konusunda yasa kabul edildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda hepimiz çok rahatsızdık. Hem kadınlarımıza hem de sağlık çalışanlarımıza karşı çalışmalar yapılıyordu. 14 Mart 2022'de Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla bu çalışmaları hızlandırıldı ve bir an önce kanunlaşsın talimatı verdi. İlgili bakanlıklarımız çok hızlı çalışmalarla bunu tamamladı. İlgili komisyonlarımızda görüştük ve bu hafta da TBMM'de kabul edildi. Temel değişiklikler var. Nedir bunlar? Öncelikle sağlık çalışanlarına kasten yaralama suçu yapan kişi artık tutuklu yargılanacak. Bu önemli bir adım. Yani öyle her önüne gelen her sağlık çalışanımıza istediğini yapıp serbest gezemeyecek. Ayrıca sağlıkta kamu hizmetini engellemeye yönelik suçlar çok daha ağır ceza kapsamına alındı. Yani bir hakim takdir ederse 6 kat daha fazla ceza verebilecek."

-"Zihniyet değişikliğine ihtiyacımızın olduğu bir gerçektir"

Bunların önemli gelişmeler olduğunu anlatan Milletvekili Günay:

"Acil sağlık hizmetlerinin yüzde 60'ının da kadınlardan olduğunu biliyorum. Birazcık bir kadın milletvekili olarak tekrar pozitif ayrımcılık yapacağım. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Yani biz kadınlarımızı, kadın sağlık çalışanlarımızı özellikle bu hafta geçen yasayla birlikte iki kere yasal koruma altına alınmış olduk. Yine gereken her adımda sizlerle birlikte olacağız. Ama şunu da biliyoruz. Bunlar sadece önleyici olabilir. Esas olan toplumsal boyutta bu şiddet vakalarıyla uğraşmak yani bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımızın olduğu bir gerçektir. Bunu da hep birlikte paylaşacağız, yapacağız."

Konuşmaların ardından 8 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu törenle hizmete girdi.

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AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması Prof. Dr. Nabi Avcı, Dijital Dergicilik Okulu öğrencileriyle bir araya geldi Prof. Dr. Nabi Avcı, Dijital Dergicilik Okulu öğrencileriyle bir araya geldi

Milletvekili, Eskişehir, Nabi Avcı, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 8 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu törenle hizmete girdi - Son Dakika


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