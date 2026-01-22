Eskişehir'de Anne Beraat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eskişehir'de Anne Beraat Etti

Eskişehir\'de Anne Beraat Etti
22.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düğünde çocukların elinde sigara ve alkol görüntüleriyle yargılanan anne beraat etti.

Eskişehir'de bir düğünde 3 ve 4 yaşlarındaki 2 oğlundan birinin elinde sigara, diğerinde ise alkol şişesi varken çekilen görüntüler sonrasında yargılanan anne ilk duruşmada beraat etti. Anne, savunmasında, "Oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Yine oğlum E.B.'nin eline bira şişesini ben vermedim" dedi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde 20 Nisan 2025 tarihinde organize edilen düğün merasiminde, annesinin kucağındayken sigara içtiği iddia edilen 3 yaşındaki çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili inceleme başlatılmış, anne S.B. (27) gözaltına alınıp emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemece S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, çocuk için Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden rapor talep edilmişti.

"Oğlum E.B.'nin eline bira şişesini ben vermedim"

20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 çocuk annesi S.B. (27), mağdur E.B. (4), E.C.B. (3) isimli çocuklar ve taraf avukatlar katıldı. Anne S.B. mahkeme heyetine yaptığı savunmasında, "Ben üzerime atılı suçlamayı anladım, suçlamayı kabul etmiyorum. Mağdur çocuklar benim öz çocuklarım olur. Olay tarihinde düğüne gitmiştik. Üç yaşında olan oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Yine oğlum E.B.'nin eline bira şişesini ben vermedim. Etrafta bulunan büyükler oğluma yerde bulunan bira şişelerini toplayarak çöpe atmasını söylemiş. Oğlum da bu sebeple eline almış. Ben görünce elinden aldım. Ben çocuklarıma yönelik üzerime atılı suçları işlemedim. Ben suçsuzum. Atılı suçtan öncelikle beraatimi mahkemeniz aksi kanaatte ise lehime olan hükümleri uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

"Eşim de ben de sigara kullanmayız"

S.B.'nin eşi Ö.B. (31), "Sanıktan şikayetçi değilim. Eşim de ben de sigara kullanmayız. Eşim çocuklarımızla her zaman ilgilenir. Çocuklarını ihmal etmez. Davaya katılma talebim yoktur" dedi.

"Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz"

Müşteki kurum vekili Av. İlter Duman, "Dosya kapsamındaki video görüntüleri ile sanığın atılı suçları işlediği sabittir. Sanık savunmalarının aksi dosya kapsamında bulunan video görüntüleriyle kanıtlanmıştır. Sanıktan şikayetçiyiz. Davaya katılma talebimiz vardır. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, "Olay tarihinde sanığın oğlu mağdur E.C. kucağındayken E.C.'nin elinde sigara olduğunun ve ağzından duman çıktığının tespit edildiği, yine sanığın yanında bulunan diğer oğlu mağdur E.B.'nin elinde bira şişesi olduğunun dosya kapsamındaki kamera görüntüleriyle tespit edildiği, sanığın öz çocuklarına yönelik yaşama ve vücut bütünlüğü hakkının yanı sıra koruma ve gözetim yükümlülüğünü sağlaması gerekirken sanığın mağdurların güvenliğini, sağlığını ve ahlaklarını ağır şekilde tehlikeye sokarak mağdurların sigara ve alkol almasına müsaade ederek mağdurlara karşı onur kırıcı tavır ve hareketler sonucu mağdurların kişisel, sosyal ve psikolojik sağlıklarını yok saydığı, sanığın aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal ettiği, sanığın yaşı itibariyle sigara ve alkol temin edilemeyecek mağdurların tüketimine sigara ve alkol sunmak suretiyle sağlık için tehlikeli madde temini suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın eylemine uyan TCK'nın 194/1, 53 maddeleri uyarınca 2 DEFA cezalandırılmasına, Her ne kadar sanık hakkında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun TCK 233/1 maddesi kapsamında şikayete tabi suçlardan olduğu, mağdurların babası olan müştekinin şikayetçi olmadığı anlaşılmakla soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olan atılı suçtan şikayet yokluğu nedeniyle TCK 73/4, CMK 223/8 maddesi uyarınca düşme kararı verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, araştırılması gereken başka bir husus kalmadığından açık yargılamaya son verilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti sanığın yargılandığı maddelerden ayrı ayrı beraatine hükmetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eskişehir'de Anne Beraat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Görüntü Türkiye’den Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:16:59. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Anne Beraat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.