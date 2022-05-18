Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı

18.05.2022 16:19
Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı

Eskişehir'de geçen yıl yanında tabancayla ölü bulunan ve intihar ettiği ileri sürülen kişinin karısı tutuklandı, 6 akrabası serbest bırakıldı.

Eskişehir'de geçen yıl yanında tabancayla ölü bulunan ve intihar ettiği ileri sürülen kişinin karısı tutuklandı, 6 akrabası serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2021'de Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki evinde tabancayla vurulan 26 yaşındaki Gökhan A'nın şüpheli ölümünün aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

İntihar ettiği öne sürülen Gökhan A'nın yakınlarını takibe alan Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aylarca süren çalışmaların ardından Eskişehir, Ankara, Aksaray ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, Gökhan A'nın eşi Esra A. ile ona yardım etmekle suçlanan akrabaları S.B, K.D, D.D, C.D, B.D. ve S.D'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan Esra A'nın emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden Esra A. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, ona yardım etmekle suçlanan akrabaları S.B, K.D. ve D.D. adli kontrol şartıyla S.D, B.D. ile C.D. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı
Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı
Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı
Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı
Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı

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Kaynak: AA

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