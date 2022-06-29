İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki iki ayrı iş yerinden 308 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve ekipmanının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de iş yerlerinden inşaat malzemesi hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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