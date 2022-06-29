Eskişehir'de iş yerlerinden inşaat malzemesi hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de girdikleri iş yerlerinden inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki iki ayrı iş yerinden 308 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve ekipmanının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.
Gözaltına alınan zanlılar Bektaş Ç. ve Mustafa Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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