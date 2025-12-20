Eskişehir\'de Kadın Düşüp Yaşamını Yitirdi Sanıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde ikamet eden N.K. isimli 32 yaşındaki kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple yere düşerek yaralandı.
Durumu fark eden yakınları kadının hayatını kaybettiğini zannetti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu şekilde ihbar edilmesi üzerine de hareketlilik başladı. Bahse konu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadının yaşadığı tespit edildi. N.K., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
