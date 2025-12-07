Eskişehir'de Yılbaşı Alışverişi Canlandı - Son Dakika
Yerel

Eskişehir'de Yılbaşı Alışverişi Canlandı

Eskişehir'de Yılbaşı Alışverişi Canlandı
07.12.2025 23:39
Eskişehir'de yılbaşı öncesi hediyelik eşya ve kutu oyunlarına talep artarken, LED lambalara ilgi yoğun.

Eskişehir'de yılbaşı öncesi özellikle hediyelik eşya, kutu oyunları ve süsleme malzemelerine ilgi arttı.

Yeni yıla kısa bir süre kala Eskişehir'de çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Taleplerin geçmiş yıllara göre değişkenlik gösterdiğini belirten esnaf Cengiz Kurutepe, özellikle LED aydınlatma ürünlerine ve kutu oyunlarına ilginin yoğun olduğunu aktardı.

"LED lamba ve aile oyunlarına talep arttı"

Vatandaşların taleplerinin hediyelik ürünler ve ev içi eğlenceye yönelik malzemelerde yoğunlaştığını ifade eden Cengiz Kurutepe, "Şu an işletmemizde en çok talep gören ürün grubunu hediyelik malzemeler oluşturuyor. Müşterilerimiz yoğunlukla hediye poşetleri, hediye çantaları ve bunların yanında parfüm çeşitlerini tercih ediyor" dedi.

Kutu oyunlarının satışlarında da belirgin bir hareketlilik başladığını anlatan Kurutepe, "Çam ağaçları ve ağaç süsleri satışlarımız da aynı oranda arttı. Bu sene geçmiş yıllara kıyasla dikkat çeken en önemli detay ise LED lamba taleplerindeki artış oldu. Vatandaşların hem aydınlatma ürünlerine hem de aile oyunlarına ilgisi büyük" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yılbaşı Alışverişi Canlandı - Son Dakika

