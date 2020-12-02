Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'dan Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, engelliliğin yalnızca engellilerin yaşadığı bir sağlık sorunu olmadığını belirterek, engelliliğin aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınması gereken kapsamlı bir mesele olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin son yıllarda engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaştığını vurgulayan Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Ülkemizde engellilere sunulan sosyal hizmetler çeşitlendirilerek yaygınlaştırılmış; engellilerin eğitime, sosyal hayata ve işgücü piyasasına katılımına yönelik politikalar sürdürülmüştür. Engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz. Buna rağmen yapılanları yeterli görmüyoruz, önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak devletimizin yanında engelli kardeşlerimizin derdi ile dertlenen ve onlara destek sunan tüm paydaşlarımızla onları daha müreffeh bir seviyeye getirmeye çalışacağız. Engelli vatandaşlarımızın gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için her zaman mutluluk kaynağıdır."

Vali Ayyıldız, Eskişehir Valiliği olarak eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar engellilerin sorunlarına çözüm üretme, herkesin bir arada huzur içinde yaşadığı ve her türlü engelin ortadan kalktığı bir şehir olma yolunda daha hızlı adımlar atılması ve bu yönde yapılacak her türlü projeyi desteklemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.