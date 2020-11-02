Esma Er: Hayallerimin peşinden gittim - Son Dakika

Esma Er: Hayallerimin peşinden gittim

02.11.2020 09:49
Esma Er: Hayallerimin peşinden gittim, System.String[]

? Yeni single'ınızın ismi "Say Maşallah" merak uyandırdı.

? Yeni single'ınızın ismi "Say Maşallah" merak uyandırdı. Bu ismin çıkışı nasıl oldu?

"Say" İngilizce "de" ya da "söyle" demek. Maşallah da Arapça kökenli bir kelime ama biz de çok kullanırız. Tam olarak Türkçeye çevirince "Bir maşallah de" ya da "Bir maşallahınızı alırım" gibi oluyor. Şarkı ismi de buradan çıktı. Şarkının söz ve müziği Murat Güneş'e ait. Yapımını ve aranjörlüğünü de İskender Paydaş üstlendi.

? Uzun zamandır popüler müziğin içindesiniz... Şimdiye kadar yaptığınız çalışmalar nelerdi?

"Kimi Kimi" şarkım ile çok iyi bir çıkış yaptım. Şanslıydım, Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda Yıldız Tilbe, Ümit Sayın, Burcu Tatlıses gibi isimlerle çalışma imkanım oldu. İşlerim M TV Türkiye ve Avrupa'daki çeşitli sanatçıların yer aldığı albümlerde yayınlandı. MTV Almanya'da klibim yer aldı. Başarılı, müzikalitesine önem verdiğim işler yaptım.

Sonrasında "Bilmiyorsun" ve "Dünya Bir Yana Sen Bir Yanasın" single'ları geldi.

Son olarak da "Say Maşallah" single'ım müzik listelerine girdi. Bundan dolayı da çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Hayallerimin peşinden giderek bu noktaya geldim.

Oyunculuk yapmak istiyorum

? Lise ve üniversitede güzel sanatlar bölümlerinde okumuşsunuz. İleride yapacağınız mesleğe nasıl karar verdiniz?

Lise ve üniversitede resim bölümünde okudum. Aynı zamanda lise yıllarında tiyatro yaptım. Bir ara TÜRVAK'ta sinema, TV, spikerlik, sunuculuk dersleri aldım. Sonrasında Marmara Üniversitesi'nde resim bölümüne girdim. Okuldayken TRT İstanbul Radyosu Batı Müzik Korosu'ndaydım. Sahne ve şan dersleri almaya başladım. Böylece müzik, mesleğim oldu. Aslında tiyatro da okumak istedim ama o dönem şartlar el vermedi. Ben de Müjdat Gezen ve Şahika Tekand'dan oyunculuk eğitimleri aldım. Sanatçının çok yönlü olmasını severim. Hepsinin birbirini beslediğini düşünüyorum. Oyunculuk yapmak istiyorum. Bir Cem Yılmaz filmi neden olmasın ki...

? Sizce magazinin popüler müziğe etkisi nedir? Birbirini besliyor mu?

Bence kesinlikle popüler müziğin üzerinde magazinin önemi büyük. Bir yerlerde fotoğrafımı çektikleri zaman hoşuma gidiyor. Önceden böyle düşünemezdim bile...

Beni Ajda Pekkan'a benzetiyorlar

? Türkiye'deki popüler müziği nasıl gözlemliyorsunuz? Pandemi süreci üretimi nasıl etkiledi?

Popüler müziği seviyorum. Severek de yapıyorum. Son günlerde "çok hoşuma gitti" dediğim bir şarkı olmadı. Yakın zamanda Göksel'in "Hiç Yok" şarkısını çok sevdim. Klibi de çok başarılıydı.

? Bir röportajınızda "Ruh ikizim Ajda Pekkan" diyorsunuz. Birlikte düet yapmak ister miydiniz?

Dinleyiciler beni, Ajda Pekkan'a benzetiyor. Sesimi, sahne duruşumu... İzleyiciler "Sahnede onun gibi devleşiyorsun" diyor. İş disiplinini ve sahne özenimi de benzetirim. Birlikte bir şarkı söylemek isterim. Kavuk devri gibi bana el vermesini isterdim. Hayalim Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser vermek ve binlerce kişiyle şarkılarımı seslendirmek.

Esma Er: Hayallerimin peşinden gittim

Ajda Pekkan, Türkiye, Şarkı, Mtv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Esma Er: Hayallerimin peşinden gittim - Son Dakika Magazin


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