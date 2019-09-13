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ESOGÜ cinayeti zanlısı duruşmayı "Çok sıkıldım" diyerek terk etti

52 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 2018 yılında 3 akademisyen ve fakülte sekreterinin öldürülmesine ilişkin açılan davanın zanlısı Volkan Bayar, bugünkü duruşmayı "Çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor.

ESOGÜ cinayeti zanlısı duruşmayı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 2018 yılında 3 akademisyen ve fakülte sekreterinin öldürülmesine ilişkin açılan davanın zanlısı Volkan Bayar, bugünkü duruşmayı "Çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek terk etti.


Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Kocaeli'nden SEGBİS sistemiyle bağlanan Volkan Bayar ve azmettirici olarak yargılanan Volkan Bayar'ın eski eşi Aylin Yağar katıldı. Volkan Bayar, duruşmada akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını isterken, çok sıkıldığını ifade ederek SEGBİS odasından ayrıldı. Bayar, "Bana inanmazsanız anneme ve babama sorun. Beni küçükken zor zapt ediyorlarmış. Zincir bile kullanmışlar zapt edebilmek için. Başkanım benim biran önce bilgisayarımı ve cep telefonumu gönderin. Müşteri buldum, satıp üç beş kuruş para kazanmak istiyorum. Akli dengemin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istiyorum. Kocaeli'ndeki hastaneye gönderdiler. Tek bir doktor vardı. Ben uzmanlardan oluşan bir heyet kontrolünden geçmek istiyorum. Hakkımda hazırlanan iddianameyi anlayacak kadar zeka düzeyim yok. Eski Rektör Hasan Gönen'inde tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Ceza ehliyetimin olup olmadığı belirlensin o zaman ifade vereyim. İşimizi doğru yapalım. Ben çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.


Bir önceki duruşmada da alaycı bir savunma yapmıştı


Sanık Volkan Bayar, 21 Haziran 2019 tarihindeki duruşmada yaptığı savunmada alaycı bir tavırla, "Eskişehir'e kucak dolusu sevgiler. (Hakime) sen benim hayatımı bitireceksin. Ben konuşmayacağım. Avukat istemiyorum. Çocuklarım çoktur, ellerinden öper, bütün cezaevini haraca bağladım hakimem, sen beni dinle" şeklindeki konuşup ardından kafasını duvara vurmuş ve salondan çıkarılmıştı.


Mahkeme heyeti duruşmayı 1 Kasım tarihine erteledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Osmangazi, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:57 Kaynak: İHA
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