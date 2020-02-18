Eşref Gani yeniden Afganistan Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

Afganistan Seçim Komisyonu, beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurdu.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

İtirazların fazla olması nedeniyle seçim sonuçlarının açıklanmasının geciktiğini ifade eden Nuristani, bunların gözlemcilerin huzurunda incelendiğini ve değerlendirildiğini belirtti.

Nuristani, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin oyların yüzde 50,64'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini kaydetti.

Nuristani ayrıca, oyların yüzde 39,52'sini alan mevcut İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın seçimleri ikinci, yüzde 3,85'ini alan Gülbeddin Hikmetyar'ın ise üçüncü sırada tamamladığını söyledi.

Abdullah'tan açıklama

Cumhurbaşkanı adaylarından Abdullah Abdullah, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı.

Abdullah, oylar şeffaf bir şekilde değerlendirilemediği sürece seçim sonuçlarının geçerli olmayacağını ifade ederek, hileli oyların geçersiz sayılması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Abdullah Abdullah'ın taraftarlarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum da, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, hileli oylarla seçilen cumhurbaşkanını kabul etmeyeceklerini ve paralel hükümet kuracaklarını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı seçimi

Afganistan'da 20 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, 2 kez ertelenerek 28 Eylül'de yapılmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar 22 Aralık'ta açıklanmıştı.