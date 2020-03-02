ETSO ile iş birliğini güçlendirecek hamle - Son Dakika

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın ile Meclis Başkanı Vekilleri Mutluhan Alparslan Dumlu ve Altan Arslan'ın oturum yöneticiliğini yaptığı olağan meclis toplantısına katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite bünyesinde yapılan çalışmaları oda üyeleriyle paylaştı.



Kamu kurumu yöneticileri, STK, vakıf, dernek ve sanayi dünyasının temsilcileriyle kurulan iletişim köprüsünü güçlendirmek için görüş alışverişlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya oda ziyaretinde; rektör yardımcıları, rektör danışmanı ile birim ve ofis koordinatörleri eşlik etti.



Üniversite - toplum iş birliğinin önemli bir ayağını oluşturan sanayi birlikteliğinin artarak devam ettiğine vurgu yapan Rektör Çomaklı, ticaret ve sanayi odası ile üniversite arasında devam eden anlaşmalar ve projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, yürütülen bu çalışmaların geldiği noktayı dinleyicilerle paylaştı.



Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ortak çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Çomaklı, iş dünyasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilecek projelerde üniversite olarak gereken tüm katkıyı vereceklerinin altını çizdi. Özellikle şehre katma değer katacak çalışmalara AR-GE desteği verdiklerini, üniversitenin alt yapı ve bilgi gücünün buna elverişli olduğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı, bu toplantı vesilesiyle ticaret ve sanayisinin kalbinin attığı ETSO ile kurulan bağın daha da güçleneceğine inandığını söyledi.



İletişim Ofisi Kurulması Noktasında Fikir Birliğine Varıldı



Sanayicinin yararına olacak birtakım çalışmalar yaptıklarını belirten Çomaklı, bilginin değere dönüşmesi ve ekonomide kullanılması gibi faydalı bir politika izlediklerini de ifade etti. Sanayici ile üniversitenin birlikte hareket edeceği bir ortam hazırladıklarını söyleyen Rektör Çomaklı, toplantıda ortaya çıkan ETSO'da bir iletişim ofisi kurma fikrine de sıcak baktıklarını dile getirdi.



ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise iş dünyasının yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasında Atatürk Üniversitesinin katkısının önemini değinerek, ETSO ve iş dünyası olarak üniversite ile ortak yürütülen projelere her zaman tam destek verdiklerini, ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler geliştirerek bu iş birliklerinin artarak devam edeceğini belirtti.



Soru-cevap bölümüyle devam eden program, iyi dilek temennileriyle son buldu. - ERZURUM