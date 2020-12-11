EÜ'nün projesi desteklenen 8 projeden birisi oldu - Son Dakika

EÜ'nün projesi desteklenen 8 projeden birisi oldu

11.12.2020 13:20
EÜ'nün projesi desteklenen 8 projeden birisi oldu, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Liverpool Üniversitesi birlikteliğinde hazırlanan proje, TÜBİTAK ve Birleşik Krallık (British Council) ikili iş birliği çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Liverpool Üniversitesi birlikteliğinde hazırlanan proje, TÜBİTAK ve Birleşik Krallık (British Council) ikili iş birliği çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. TÜBİTAK ile Birleşik Krallık arasındaki 2551 kodlu iş birliği çerçevesinde açılmış olan 2020 yılı çağrısı sonucunda, 2021-2022 yıllarında desteklenen 8 projeden biri Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yanık'ın oldu.

Yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jale Yanık'ın yaptığı, "Temiz Hidrojen Üretimi İçin Biyokütle Gazlaştırmanın Plazma-Katalitik Katran Reformasyonu ile Entegrasyonu" isimli projede, araştırmacı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Enerji Sistemleri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Güray Yıldız ve İngiliz ortak olarak Liverpool Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden Prof. Xin Tu bulunuyor.

Hazırlanan proje, TÜBİTAK ve Birleşik Krallık (British Council) ikili iş birliği çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. TÜBİTAK ile Birleşik Krallık arasındaki 2551 kodlu iş birliği çerçevesinde açılmış olan 2020 yılı çağrısı sonucunda, 2021-2022 yıllarında desteklenen 8 projeden biri Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yanık'ın oldu.

"Üniversitemiz, yurt dışındaki üniversiteler ile ikili anlaşmalar yaparak çalışma ağını genişletiyor"

Ege Üniversitesinin TÜBİTAK destekli projelerde ilk sırada olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, araştırma üniversitesi olma hedefi ile eğitim-öğretimde kalite öncelikli ve öğrenci odaklı bir çalışma felsefesini benimseyerek çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Üniversitemiz, kalite politikası doğrultusunda çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak eğitim-öğretim alt yapısını sürekli güncelliyor. Ülkemizin ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda araştırma alanlarını yoğunlaştıran üniversitemiz; uluslararası ve disiplinlerarası, yenilikçi, üniversite-sanayi iş birliğini ve toplumun refah düzeyini destekleyen projelere öncelik veriyor. Evrensel bilim standartları doğrultusunda katma değer oluşabilecek nitelikte Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Farklı ülkelerden araştırmacılarla yürütülen ortak projeleri sürekli artıran üniversitemiz, yurt dışındaki üniversiteler ile ikili anlaşmalar yaparak çalışma ağını sürekli genişletiyor. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Liverpool Üniversitesi birlikteliğinde hazırlanan proje, TÜBİTAK ve Birleşik Krallık (British Council) ikili iş birliği çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Proje yürütücüsü, üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jale Yanık başta olmak üzere proje ekibini tebrik ediyorum" dedi.

"Genç bilim insanlarına da destek verecek"

Projenin amacından bahseden Prof. Dr. Yanık da, şu ifadelere yer verdi:

"Bu projenin genel amacı; yüksek kaliteli temiz sentez gazı üretmek için biyokütle gazlaştırma ve plazma katalitik gaz temizleme teknolojisini birleştiren yenilikçi ve entegre bir biyoenerji sürecini geliştirerek biyokütle kaynaklarının katma değerli yakıtlara en verimli şekilde dönüştürülmesini sağlamaktır. Araştırma üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen üniversitemizin araştırmalarına ve genç bilim insanlarının; lisans, yüksek lisans ve doktora kursiyerleri yetiştirilmesine önemli oranda destek verecek olan projenin TÜBİTAK ile sözleşmesinin imzalanmasını takiben çalışmalara başlanacaktır." - İZMİR

EÜ'nün projesi desteklenen 8 projeden birisi oldu
EÜ'nün projesi desteklenen 8 projeden birisi oldu

Ege Üniversitesi, Birleşik Krallık, Fen Fakültesi, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EÜ'nün projesi desteklenen 8 projeden birisi oldu - Son Dakika


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