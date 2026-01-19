EuroLeague'de Çift Maç Haftası Başlıyor

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 7. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 23. hafta müsabakaları yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü, 24. hafta karşılaşmaları ise 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın TSİ 20.30'da İsrail'in Hapoel IBI takımıyla Bulgaristan'da karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 16 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, ligde 18. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da bekleneni veremeyen lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı kaybetti.

Fenerbahçe'nin maçları

Bu hafta ilk mücadelesinde 21 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.30'da İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko, 23 Ocak Cuma günü saat 20.45'te ise İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı konuk edecek.

Bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, ligdeki 14 maçını kazanırken 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya'nın Valencia Basket takımını 82-79 yendi.

Avrupa Ligi'nde 23 ve 24. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

23. hafta

Yarın:

20.15 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Rapyd (İsrail)

20.30 Hapoel IBI (İsrail)-Anadolu Efes

20.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.45 Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21 Ocak Çarşamba:

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Fenerbahçe Beko

24. hafta

22 Ocak Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Olympiakos

22.05 Maccabi Rapyd-Panathinaikos AKTOR

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris

22.30 Bayern Münih-Valencia Basket

22.45 Real Madrid-Monaco

23.00 Paris Basketbol-Dubai Basketbol

23 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Kosner Baskonia

22.30 Virtus Bologna-Kızılyıldız

22.30 Partizan-Hapoel IBI

22.45 LDLC ASVEL-Barcelona