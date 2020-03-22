"Evde kal" çağrısı, dijital yayın platformlarına ilgiyi zirveye taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji 'Evde kal' çağrısı, dijital yayın platformlarına ilgiyi zirveye taşıdı - Son Dakika

"Evde kal" çağrısı, dijital yayın platformlarına ilgiyi zirveye taşıdı

7 saat önce

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı, kullanıcıların dijital yayın platformlarına ilgisini artırdı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı, kullanıcıların dijital yayın platformlarına ilgisini artırdı.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlar, koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke genelinde etkin mücadele yürütmek amacıyla vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapıyor.

Bu çağrının ardından evde daha fazla zaman geçirmeye başlayan kullanıcılar; dizi, televizyon ve belgesel gibi çeşitli içerikler sunan yerli dijital yayın platformlarını daha fazla tercih etmeye başladı.

"Ziyaretçi sayısı son zamanların en yüksek seviyesinde"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkcell'in internet tabanlı dijital televizyon platformu TV+'ın mobil ziyaretçi sayısında 14- 22 Mart'ta yüzde 60 artış yaşandığını kaydetti.

TV+'a ziyaretlerin, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamalarıyla birlikte anlık olarak son zamanların en yüksek rakamına ulaştığını belirten Tansuğ, "Özellikle haber kanalları en çok izlenen kanallar oldu. Haber kanallarının yanı sıra dizilerin yeni bölümlerini veren kanallar da oldukça fazla izlendi." dedi.

Tansuğ, "Salgın" adlı filmin 14-17'ta platformlarında en çok izlenen yapım olduğunu aktararak, "Salgın, en yakın izlenen filme oranla 3 kat fazla izlendi. Ardından 'Görevimiz Tehlike', 'Başlat: Ready Player One' ve '5. Dalga' filmleri en fazla izlenen yapımlar oldu." ifadelerini kullandı.

TV+'ın "listeme ekle" özelliğinin son dönemde normale göre 3-4 kat fazla kullanıldığını, evlerinde kalan kişilerin izleme listeleri oluşturmaya başladığını belirlediklerini anlatan Tansuğ, "En çok listeye eklenenler içerikler ise sırasıyla 'Dünyalar Savaşı', 'Salgın', 'Mission: Impossible-Yansımalar', 'Kukuli' ve 'Joker' oldu." dedi.

Uzaktan eğitim sürecinde verimli vakit geçirme imkanı

Ataç Tansuğ, mobil televizyon izlenme alanında yüzde 47'lik oranla pazar lideri olan TV+'ta spordan sinemaya, çocuklara yönelik yapımlardan belgesele binlerce içeriğin yer aldığını ve bu içerikleri tüm kullanıcılara açık hale getirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

" 23 Mart'ta uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı dijital eğitim platformu EBA da TV+'ta yer alacak. TRT EBATV kanallarını TV+ kullanıcılarına HD kalitesinde sunacağız. TV+'ın standart özellikleri arasında yer alan 24 saat yayını geri alma ve buluta kayıt özellikleri sayesinde de öğrencilerimiz kaçırdıkları yayınlara kolayca erişim imkanı bulacak.

Özellikle birden fazla öğrencinin bulunduğu ailelerde bu özelliklerin çok faydalı olacağını öngörüyoruz. Öte yandan TV+, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri zengin bir içerik sunuyor. Velilerin de çocukları için çoğunlukla tercih ettiği DaVinci ve English Club TV, uzaktan eğitim süresince çocukların evde verimli zaman geçirmelerini sağlayacak."

"Rakamlar evde vakit geçirildiğini gösteriyor"

" Türkiye'nin internet televizyonu" sloganıyla hizmet veren BluTV'nin İçerik Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz da koronavirüsle mücadele kapsamında insanların evlerinde vakit geçirmesinin online platformlara yönelimi artırdığını belirterek, "BluTV olarak 12 Mart'tan itibaren günlük yeni üye sayımızın yüzde 100, izlenme sürelerimizin ise önceki haftalara göre yüzde 40 arttığını söyleyebiliriz." dedi.

Üye sayısı ve izlenme oranlarındaki artışın, Sağlık Bakanlığı'nın çağrılarına uyulduğunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Oflaz, bu durumun insanların evde daha çok vakit geçirdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Oflaz, "evde kal" çağrısıyla birlikte özellikle saat 09.00-18.00 arası yapılan izlemelerde yüzde 21 artış yaşandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesai saatleri dışındaki izlenme sayılarını gün içerisindeki sayılar ile karşılaştırdığımızda her zaman daha yüksek. Gündeme dair sıcak gelişmeler nedeniyle BluTV izleyicisinde özellikle canlı haber kanallarının izlenme sayılarının artışından söz edebiliriz.

Platformumuzun canlı yayın özelliği üzerinden haber kanallarının izleme süreleri yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. BluTV özel içeriklerinden 'Sokağın Çocukları', 'Aynen Aynen', 'Ankara Havası', 'The Handmaid's Tale', 'Ganyan', 'The New Pope', 'The Pier' ve 'The Walking Dead' en çok izlenen içerikler arasında yer alıyor. Ayrıca, konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklerin yapılamadığı bugünlerde kültür sanat etkinliklerini ve vizyon filmlerini izleyicilerimizin evine getirmeyi hedeflemekteyiz."

Sağlık Bakanlığı, 22 Mart, BluTV, TV, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:56 Kaynak: AA

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