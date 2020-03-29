"Evde kal" çağrısına uyuldu

Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik alınan yeni kararların ardından vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.

Burdur'da bazı caddelere araç parkı yasaklandı

Burdur Cumhuriyet Parkı ve meydanı ile en işlek yaya güzergahını oluşturan Gazi ve Atatürk caddeleri en sakin günlerinden birini yaşadı.

İl emniyet müdür yardımcıları, trafik ve asayiş şube müdürleri, alınan kararlara uyulması konusunda cadde ve meydanlarda incelemede bulundu, önlemleri denetledi. Trafik ekipleri, vatandaşların evlerinde kalmaları için anonslar yaptı.

Kentteki boş park ve bahçelerdeki çimlerde sokak köpeklerinin uyuduğu görüldü.

Burdur Valiliği, önlemler kapsamında kent merkezindeki Gazi, Atatürk, Cumhuriyet ve Kışla caddelerinde araçların duraklama ve park etmelerini yasakladı.