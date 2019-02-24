Son Dakika Haberleri: Evi Yanan Aileler Yardım Bekliyor

Evi Yanan Aileler Yardım Bekliyor

11 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde evleri yanan 3 aile yetkililerden yardım bekliyor.

Evi Yanan Aileler Yardım Bekliyor, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde evleri yanan 3 aile yetkililerden yardım bekliyor.


Alakır köyünde yaşayan Doğan ailelerinin bir hafta önce çıkan yangında evleri kullanılamaz duruma geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan baba Ferik Doğan, yangından sonra evlerinin kullanılamaz duruma geldiğini ve oldukça mağdur olduklarını söyledi.

Doğan, kendisine ve çocuklarına ait yan yana bulunan 3 evin kullanılmaz hale geldiğini ifade ederek, "Şimdi çok perişanız. Şu anda komşularımızın evlerinde oturuyoruz. Yangının çıkmasıyla birlikte Ovakışla Jandarma Karakolu'ndan yetkililer hemen buraya geldi. Ahlat ve Ovakışla'dan itfaiyeler geldi. Yangının söndürülmesiyle birlikte dumandan zehirlenen çocuklarımız hastaneye götürülerek tedavi edildi. Sağ olsunlar herkes çok yardımcı oldu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı ama evlerimiz kullanılamaz hale geldi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:21 Kaynak: AA

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