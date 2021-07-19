Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber oldu, aile umutla minik kızlarına kavuşmayı bekliyor - Son Dakika

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde, babaannesi Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, dün saat 15.00 sıralarında gözden kayboldu. Dışarı çıktığında torunu Ecrin'i bulamayan babaanne Keskin, çevrede arama yaptı.

KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

Bir süre aradıktan sonra Ecrin'i bulamayan babaanne, komşulardan yardım istedi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Ecrin Keskin için komşuları polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve İHH İnsani Arama ve Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Engelli çocukları Mehmet'in yoğun bakım tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede bulunan baba ve anne de kızlarının kaybolduğu haberini alınca olay yerine geldi.

DEREDE VE 5 METRELİK KUYUDA ARAMA

Bölgede dün geç saatlerde ara verilen aramalara bu sabah erken saatte yeniden başlandı. Deniz polisi, küçük Ecrin'in kaybolduğu düşünülen derede arama yaptı. Aramaları baba Ferhat Keskin ve yakınları da endişeyle takip etti. Yaklaşık 2 kilometrelik alanın tarandığı derede herhangi bir ize ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, Ecrin'in en son kaybolduğu evin 250 metre uzağında bulunan 5 metre derinlikteki kuyuda arama çalışması yaptı. Sualtı kameralarıyla kuyuya giren dalgıçlar, burada da Ecrin'e rastlamadı.

"2 GÜNDÜR ARIYORUZ, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Baba Ferhat Keskin, "Kızımı anneme bırakmıştım, hastaneye gidiyorduk. Bir anda kaybolmuş, telefon geldi. Yoldan dönüp eve geldim. 2 gündür arıyoruz, çok üzgünüm" dedi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Emniyet Müdürü Suat Esin de olay yerine gelerek, arama çalışmalarını takip etti.

İşte minik Ecrin'i arama çalışmalarından kareler;