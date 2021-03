Son dakika haberleri... Evlat nöbetindeki anneler: Sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür sesimizi duymuyor - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 212 ailenin oturma eylemi, 553'üncü günde HDP İl Başkanlığı binası önünde sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenledikleri basın açıklamasıyla eylemlerini sürdürmeye yönelik kararlılık mesajı verdi. Açıklamayı yapan Ayşegül Biçer, "Her fırsatta sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür annelerin seslerini duymuyor. Madem kadınlar sizin için bu kadar değerli Diyarbakır annelerini neden görmezden geliyorsunuz" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah- Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye- Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet- Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'SON EVLAT ANNESİNE KAVUŞANA KADAR EYLEMİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi 553'üncü günde sürerken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, aileler siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından ziyaret edilerek karanfil verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Diyarbakır anneleri, basın açıklaması yaparak, eylemlerinde kararlılık mesajı verdi. Aileler adına açıklamayı yapan 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile eylemini sürdüren Ayşegül Biçer, dağdaki son evlat, annesine kavuşana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylen Biçer, "Her fırsatta sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür annelerin seslerini duymuyor. Madem kadınlar sizin için bu kadar değerli Diyarbakır annelerini neden görmezden geliyorsunuz? Ey HDP 'biz sırtımızı PKK/YPG'ye yasladık' sözleriyle yere göğe sığdıramadığınız hain örgütünüze, annelerinden koparılıp kandırılan evlatları, kız çocuklarını ve kadınların akıbetini sorup hakkını savunmuyorsunuz. Her konuda rapor hazırlarken, neden bugün kız çocuklarını taşeron örgütte savaştırılmasına, tecavüze uğramalarına, gördükleri kötü muamele ve öldürülmelerine ilişkin rapor hazırlamıyorsunuz? Diyarbakır anneleri burada nöbet tutmaya devam ederek, HDP ve PKK'nın artık çocuklarımızı elimizden almasına ve kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Artık yeter, kızlarımızı kandırıp kaçıranları lanetliyoruz. Dağdaki son evlat, annesine kavuşana kadar nöbeti sürdüreceğiz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMA ASLAN'DAN DESTEK MESAJI

Ailelere destek ziyaretleri sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Turgut Aslan'ın da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gönderdiği mesaj okundu. Aslan, mesajında, "Karşılıksız sevginin, aile birliğinin hoşgörü ve fedakarlığın sembolü olan başımızın tacı değerli annelerimiz şüphesiz ki hepimizin en değerli varlığıdır. Varlıklarını ve emeklerini hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğiniz annelerimizin evlatları PKK/PYD terör örgütü tarafından yüreklerinden koparılmaktadırlar. Ben de 15 Temmuz FETÖ/PDY terör örgütü mağduru olarak siz annelerimizin hissiyatını anlıyor ve sergilemiş olduğunuz onurlu duruşu canı gönülden destekliyorum. Size bu acıları yaşatan eli kanlı terör örgütünü lanetliyor evlatlarınıza bir an evvel sağ salim kavuşmanızı cenabı Hak'tan diliyor ve dua ediyorum. Şu unutulmamalıdır ki henüz 9 yaşındayken anne sıcaklığına ve şefkatine muhtaç bir evladımızı hainlik ve zorbalıkla çirkin emellerine alet etmek isteyenler siz annelerin sıcak ve güçlü yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.

'ANNE EN KUTSAL İNSANLARIN BAŞINDA GELİYOR'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da aileleri ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Ailelere destek mesajını ileten Atalay, "Bugün Türk-İş yönetimi ve Türk-İş başkanlarının tamamı burada. Temennimiz, arzumuz, gayretimiz bir an önce evlatlarına kavuşmaları. Bu yarım asırdır bir oyun. Amerika başta olmak üzere biz onlara diyoruz ki, biz parasını verdiğimiz silahları vermiyorlar. TIR'larla, kamyonlarla silahları, mühimmatları terör örgütüne vermeye devam ediyorlar. Vazgeçerler mi? Vazgeçmezler. Biz bu ülkede beraber olursak, kardeş gibi yan yana olursak Amerika'nın da, PKK'nın da, DEAŞ'ın da, bütün terör örgütlerinin de üstesinden geliriz. Bu kardeşlerimizin yaşadığı süreç, zor bir süreç. Dünyada da Türkiye'de de çalışan kadınların problemi var mı? Var. İş yerinde var, taşeronda var ama en önemlisi evladını arayan emekçi kadın. Bu kadınlarımızın yanında başka hakkı konuşmak uygun değil, doğru değil. Allah yardımcıları olur inşallah. Bir an evvel evlatlarına kavuşurlarsa biz de onlarla burada o bayramı kutlamak için burada oluruz" dedi.