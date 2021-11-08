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EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI

08.11.2021 15:05

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 239 ailenin evlat nöbeti, 798'inci günde de devam ediyor.

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 239 ailenin evlat nöbeti, 798'inci günde de devam ediyor. 2013'te 15 yaşındayken kaçırılan Zübeyde için annesiyle oturma eylemini sürdüren Fadile Koç (20), ablasının zihinsel engelinden yararlanılarak kaçırıldığını belirterek, Eğer ben kendimi korumasaydım beni de kaçıracaklardı dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 239 ailenin 798 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 33 aile çocuklarına kavuştu.

ABLASI İÇİN EYLEMDE

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 yaşındayken kaçırılan ablası Zübeyde için annesi Esmer Koç ile birlikte oturma eylemini sürdüren Fadile Koç, şunları söyledi

2013 yılında köye götürme bahanesiyle ablamı götürüp PKK'ya teslim ettiler. 8 yıldır bu acıyı çekiyoruz. Acımıza sebep olanlar HDP'dir. HDP eşittir PKK'dır. Annemle birlikte 3 yıldır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyoruz. Ablamı kurtarırız inşallah, döner. Ablamı kaçırırlarken daha 15 yaşındaydı. Ayaklarından ameliyat olmuştu, hastaydı. Eğer ben kendime sahip çıkmasaydım, kendimi korumasaydım beni de kaçıracaklardı. Allah devletimizden razı olsun 3 yıldır burada bizim için uğraşıyorlar. Ablamın zihinsel engelli raporu vardı. Bundan yararlanarak onu kaçırdılar. Ablamı kaçıranlar, akrabalarımızdı. Biz davacı olduk. Şu an hapisteler ve müebbet hapis cezası aldılar. İnşallah buradaki tüm anneler de evlatlarına kavuşur ve bu acı diner. Ablama da buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer beni görüyorsa ya da duyuyorsa, onu çok özledim. Bir an önce onu görme ümidiyle burada oturuyorum. İnşallah ben ablama kavuşurum, buradaki tüm anneler de evlatlarına kavuşur.

EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI
EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI
EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI
EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI
EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI
EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI
EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI
EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI
EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI
EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ FADİLE KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI - Son Dakika
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