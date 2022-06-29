Ailelerin evlat nöbetine 303'üncü aile katıldı - Son Dakika
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Ailelerin evlat nöbetine 303'üncü aile katıldı

29.06.2022 14:19

Ailelerin evlat nöbetine 303'üncü aile katıldıDİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbetinin bin 31'inci gününde 303'üncü aile Şanlıurfa'dan katıldı.

Ailelerin evlat nöbetine 303'üncü aile katıldı

DİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbetinin bin 31'inci gününde 303'üncü aile Şanlıurfa'dan katıldı.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 31'inci gününde. Ailelerin direnişine 303'üncü aile, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden katıldı. Baba Abdulkadir ve anne Zeliha Eslek, 2016 yılında 15 yaşındayken halasının evine ders çalışmak için çıkan ve bir daha haber alınamayan evladı İsa Eslek'in terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü ileri sürerek oturma eylemine dahil oldu.

Konuyla ilgili habercilere açıklamalarda bulunan baba Abdulkadir Eslek, oğlunun 2 bin 256 gündür kayıp olduğunu, nasıl kaçırıldıysa tekrar getirilmesini HDP'den istediğini söyledi. Eslek, "Ben ve annesi nöbete devam edeceğiz. Allah'ın izniyle İsa'mız gelene kadar buradayız. 13 bayramdır evimiz taziye evine dönmüş. Allah'tan umut ediyorum ki, 14. bayramda, bayram gibi karşılanacak. Ders çalışmak için halasına gitti o günden beri haber alamıyoruz" dedi.

Anne Zeliha Eslek ise oğluna geri gelmesi konusunda çağrıda bulundu. Eslek, "İsa oğlum, eğer bizi duyuyorsan geri dön. Ne olursa olsun seni kabul ediyoruz. Biz ve bütün anneler perişan olmuş. Çocuklar ailelerini görüyorsa inşallah hepsi dönerler" şeklinde konuştu.

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Ailelerin evlat nöbeti bin 30'uncu gününde Ailelerin evlat nöbeti bin 30'uncu gününde Evlat nöbetindeki aileler bin 29 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor Evlat nöbetindeki aileler bin 29 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin evlat nöbetine 303'üncü aile katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailelerin evlat nöbetine 303'üncü aile katıldı - Son Dakika
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