Mahkemeden flaş Ezgi Mola kararı! - Son Dakika

Ezgi Mola hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, mahkeme tarafından suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa O.'nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasında bulunmuştu.

MUSA ORHAN'IN TUTUKSUZ YARGILANMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilen Musa O. hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Musa O.'nun tutuksuz yargılanması tepkilere neden olmuştu.

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki göstermişti.