Üye Girişi
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki - Son Dakika

Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki

02.08.2021 10:32

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının ardından sosyal medyada "Help Turkey" etiketiyle başlatılan global kampanyaya tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sözde yardım kampanyasının Türkiye'yi aciz göstermeyi amaçladığını vurguladı.

İşte Altun'un sosyal medyadan yaptığı açıklamalar;

"Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK AMACIYLA BAŞLATILMIŞTIR"

İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır.

Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' kampanyasına sert tepki
Sosyal medyada kampanyayı destekleyenlerin paylaştığı görsel

"DEVLETİMİZ DİMDİK AYAKTADIR"

Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz."

Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Help Turkey kampanyasına ilginç tepki

Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' kampanyasına ilginç tepki - Son Dakika


Son Dakika

Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü geldi çattı! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali kuvvetli 10:39 Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü geldi çattı! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali kuvvetli Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki söndürülemeyen yangınlar için dünyaya çağrıda bulundu 10:35 Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki söndürülemeyen yangınlar için dünyaya çağrıda bulundu Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim 10:27 Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim
Abla kardeşin korona kavgası! Evden kaçan genç kızın son sözleri 10:22 Abla kardeşin korona kavgası! Evden kaçan genç kızın son sözleri "Bir abinin yanındayım" oldu Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu 08:42 Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 07:55 AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali 00:28 Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı 20:21 Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Son Dakika Haberleri
10:39 Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu
10:37 İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor
10:34 Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki söndürülemeyen yangınlar için dünyaya çağrıda bulundu
10:32 Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki
10:29 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
10:27 Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim
10:24 Bodrum Belediye Başkanı Aras, yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
10:21 Abla kardeşin korona kavgası! Evden kaçan genç kızın son sözleri "Bir abinin yanındayım" oldu
18:49 Van'dan art arda kötü haber! 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
18:19 Fatih Terim'den şaşırtan Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor         
10:37
Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı         
10:29
Bodrum Belediye Başkanı Aras, yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık Bodrum Belediye Başkanı Aras, yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık         
10:24
Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var         
09:06
Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın         
08:40
Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar         
07:46
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi         
17:49
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor         
15:44
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı         
13:19
Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu, Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu, Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 10:45:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement