Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi

Koronavirüs teşhisi sonrası 4 gündür tedavisine devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hasta yatağında bile futbolcularını düşündüğü belirlendi. Tüm takıma whatsapp üzerinden bir video gönderen tecrübeli hocanın, "Beni değil, kendinizi düşünün" dediği öğrenildi.

"MERAK ETMEYİN, İYİYİM. VERİLEN PROGRAMLARI UYGULAYIN"

Terim'in mesajında, "Merak etmeyin, iyiyim. Kendinize dikkat edin. İdmanları aksatmayın. Verilen programı uygulayın, zinde kalın. Sakın evden çıkmayın" ifadesini kullandığı öğrenildi.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Başarılı hocanın ayrıca, "Çok yakında inşallah daha güçlü bir şekilde aranıza döneceğim" dediği de belirlendi. Fatih Terim'in durumunun iyi olması futbolcuların da yüzünü güldürdü.

ÇOK İYİ HABERLER GELİYOR

Sadece öksürük şikayeti olduğu belirtilen 66 yaşındaki Terim'in ateşinin normal seviyede seyrettiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın kısa süre içinde taburcu edilebileceği ifade ediliyor.

EN BÜYÜK MORAL TORUNLARINDAN

Fatih Terim'in torunlarıyla sık sık telefonla görüntülü görüşme yaptığı ve bu şekilde moralini çok yüksek tuttuğu gelen bilgiler arasında. Herkes Terim'in sağlığına kavuşup aramıza dönmesi için dua ediyor.

ALBAYRAK: KISA SÜREDE GÖRÜŞECEĞİZ

Hastanede tedavisi süren Abdurrahim Albayrak'tan ilk mesaj geldi. Albayrak, "Dualarınız için teşekkür ediyorum. Sağlığım iyiye gidiyor. Kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum" ifadesini kullandı.

CİMBOM'A ÇİFTE MÜJDE

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan gelen kötü haberle çok büyük bir şok yaşayan Galatasaray'a dün iki müjde geldi. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Başkan Mustafa Cengiz ve ailesine yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı. Aynı şekilde iki gün önce önlem amaçlı olarak hastaneye yatırılan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın testinin de negatif olduğu belirtildi.

(Takvim)