Fbı, Bir Seri Katilin Öldürdüğü Kadınlara Ait Çizimlerini Yayımladı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seri katil Samuel Little'ın öldürdüğü kadınlara ait çizimlerini kimliklerinin tespit edilebilmesi amacıyla kamuoyu ile paylaştı.78 yaşındaki seri katil Samuel Little, son 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü geçtiğimiz yıl itiraf etmişti. Little'a işlediği cinayetlerden ötürü üç ayrı müebbet hapis cezası verildi.Cinayetler 1970 ve 2005 yılları arasında ABD 'de gerçekleşti.Soruşturmayı yönetenlere göre Little, "marjinal ve savunmasız" kadınları hedef alıyordu.Bazı cesetlerin kimlik tespitleri halen yapılamadı, bazı cinayetler araştırma konusu haline gelmedi.FBI'a göre Little, ülke tarihinin en büyük seri katillerinden biri olabilir.Sadece 34 kişi tespit edilebildiABD'de 3 kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, başka bir hapishaneye nakledilmek için yaptığı başvuru sırasında 90 kadar kişiyi öldürdüğünü geçen yıl itiraf etmişti.Little'ın sağlık durumu iyi değil. Bu yüzden FBI, Little'in işlediği cinayetleri itiraf etmesi için zamanla yarışmak zorunda kalmıştı.Little'ın bu cinayetleri farklı eyaletlerde 1970-2005 yılları arasında işlediği düşünülüyor.FBI'ın şimdiye kadar bu cinayetlerden 34'ünü Little ile ilişkilendirebildi.Kurbanlarını yumrukluyorduEskiden bir boksör olarak yarışmalarda boy gösteren Little, öldürdüğü kişileri boğmadan önce onları yumruklarıyla sersem ediyordu; bu yüzden kurbanlarının bedenleri öldürüldüklerine dair her zaman açık bir iz taşımıyordu.Şimdi FBI yetkilileri Little'ın çizimleri sayesinde öldürdüğü kişilerin kimlik tespitlerinin yapılabilmesini ve böylece ailelerin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesini umuyor.FBI, Kasım ayında yayımladığı raporunda, kimi cesetler üzerinde bıçak ya da kurşun izi bulunmadığı için, bazı ölümlerin cinayet yerine doz aşımı, kaza ya da doğal sebeplerle ilişkilendirilmiş olabileceğini söylemişti.İlk kez 1956'da tutuklandı Ohio 'da liseden atıldıktan sonra "göçebe bir hayat" yaşayamaya başlayan Little, ilk kez 1956'da tutuklandı.Little, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi suçlardan hüküm giydi, sonra serbest kaldı.2012'de uyuşturucu bağlantılı bir suçtan Kentucky 'de bir evsizler barınağında gözaltına alınan Little'ın DNA örnekleri, 1980'lerde işlenen ve o zamana kadar failleri bulunamayan üç cinayeti aydınlattı.FBI'ya göre üç kadın da dövüldükten sonra boğularak öldürülmüştü.Bu kadınlardan birinin cesedi apartman boşluğuna, diğerininki çöp konteynerine atıldı. Üçüncü kadının cesedi ise bir garajda bulundu.Ondan fazla eyalette cinayet işledi California 'daki duruşmada masum olduğunu iddia eden Little, 2014'te üç ayrı müebbet cezasına çarptırıldı.Daha sonra, Teksas 'ın Odessa kentinde benzer şekilde işlenen ve şimdiye kadar aydınlatılamayan bir cinayetin arkasında Little'ın olabileceği şüphesi belirdi.Little'ın hakkında bu cinayetle ilgili bir iddianame hazırlayan FBI yetkilileri, Little'ın o zamanlar bulunduğu California'daki hapishanede kalmak istemediğini, başka bir hapishaneye nakledilmek istediğini biliyorlardı.Teksas'taki bir hapishaneye gönderilmesi karşılığında FBI'la konuşmayı kabul eden Little, 90 kadar kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.Ondan fazla eyalette işlendiği belirtilen cinayetler arasında bağlantı kurmaya çalışan FBI görevlilerinin Little'la her gün uzun görüşmeler yaptığı açıklandı.'Her şeyi ince ayrıntılarına kadar hatırlıyor'Bir FBI görevlisi, "Little kurbanlarını ve cinayetleri nasıl işlediğini en ince ayrıntısına kadar hatırlıyor. Cinayetler sırasında nerede olduğunu, hangi model araba kullandığını söylüyor, öldürdüğü kadınların eşkalini çiziyor" demişti.FBI'a göre bunlar arasında Eylül 1978'de 19 yaşındaki bir kadının başından vurularak öldürüldüğü olay da var.'Daha çok seks işçilerini ve uyuşturucu bağımlılarını hedef alıyordu'Eski bir boksör olan Little'ın çoğunlukla seks işçisi ve uyuşturucu bağımlısı olan ya da trans kadınları hedef aldığı ve cinayetlerinin çoğunda arkasında iz bırakmadığı belirtiliyor.Samuel Little'ın önce yumruk atarak kadınları yere devirdiği sonra da boğduğu söyleniyor.Bu cinayetlerin çoğu, failleri bulunamadığı için aşırı dozda uyuşturucu, doğal nedenle ölüm ve trafik kazalarıyla açıklandı.FBI ajanları Little ile görüşmeler yapmaya ve çizimlerini toplamaya devam ediyor.