FC Barcelona Felsefesi İstanbul'da 6. sezonuna başlıyor

Futbolda altyapı denilince ilk akla gelen kulüp FC Barcelona'nın resmi futbol okulu Barça Academy İstanbul Beko Bugüne dek Türkiye'de 3.000'den fazla sporcuya değdi. İspanyol direktörler, alanında uzman lisanslı Türk antrenörler ve 700'ün üzerinde sporcusu ile İstanbul'da Maslak ve Maltepe'de bulunan TFF onaylı tesislerinde eğitim hayatını sürdürüyor.



2011-2013 yılları arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilen FCBEscola Futbol Kampları projesinin beklenenin üzerinde ilgi görmesi üzerine 2014 yılında bu kez 'okul' olarak eğitim hayatına başlayan eski adıyla FCBEscola İstanbul Beko'da, FC Barcelona'nın oyun felsefesi ve değerlerinin doğrudan İspanyol direktörler aracılığıyla genç sporculara aktarıldığı bir eğitim sistemi bulunuyor.



2019 yılından itibaren FCBEscola ismi Barça Academy olarak değişen okulda 4-13 yaş arası kız ve erkek çocukların, FC Barcelona'nın alçakgönüllülük, saygı, gayret, takımdaşlık ve tutku değerleri ile hem iyi bir futbolcu hem de iyi birer insan olarak yetişmeleri hedefleniyor. Barça Academy İstanbul Beko'nun diğer futbol okullarından farkı, sezon boyunca tüm antrenmanların Barcelona'da bulunan Barça Academy merkezinde tasarlanıp dünya genelindeki okullarda uygulatılması. Barça Academy İstanbul Beko'da minikler antrenmanda kendileriyle birlikte tesislerde hazır bulunan tercümanları, profesyonel sağlık ekibi ve antrenman sonrası yapılan geribildirim dersleri ile kendilerini profesyonel birer futbolcu gibi hissederek öğreniyorlar.



Barça Academy İstanbul Beko sporcuları, her yıl Barcelona kentinde, Messi'lerin, Pique'lerin, Xavi'lerin ve Iniesta'ların yetiştiği sahalarda düzenlenen Barça Academy Uluslararası Futbol Turnuvası'na katılma şansını yakalıyor. Ayrıca senenin belirli dönemlerinde Barcelona'da düzenlenen futbol kamplarında çocukları FC Barcelona değerlerini disiplin altında öğrenirken veliler de bu güzel şehri gezme fırsatı yakalıyor.



Seçme ve Seviye Belirleme Antrenmanları için Son Günler



Senenin belirli dönemlerinde İspanyol direktörlerin gözetiminde gerçekleştirilen Seçme ve Seviye Belirleme Antrenmanlarından geçer not alan sporcular, okula kayıt yaptırmaya hak kazanıyor. Ayrıca futbola yeni başlayan ama hevesli minikler içinse Teknik Gelişim Çalışmaları ile Barça Academy İstanbul Beko her seviyedeki sporculara hitap ediyor.



2019/20 sezon başlangıcı öncesi, *** Eylül ve **** Eylül günlerinde Maslak ve Maltepe tesislerinde ücretsiz Seçme ve Seviye Belirleme Antrenmanları düzenleyecek olan Barça Academy İstanbul Beko U6, U8, U10, U12 ve U14 olmak üzere 5 ana yaş grubuna açık olan bu seviye belirleme antrenmanına 2006-2015 doğumlu tüm kız ve erkek sporcuları davet ediyor.



Ücretsiz seçme ve seviye belirleme antrenmanlarına katılmak için okulun 0212 217 42 44 numaralı çağrı merkezinden ya da http://kayit.barcaacademyistanbul.com/ adresinden ön kaydınızı oluşturabilirsiniz.