FCC Yetkilisi Google ve Apple'dan TikTok'u Mağazalarından Yasaklamalarını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi

FCC Yetkilisi Google ve Apple'dan TikTok'u Mağazalarından Yasaklamalarını İstedi

29.06.2022 21:21
FCC Yetkilisi Google ve Apple'dan TikTok'u Mağazalarından Yasaklamalarını İstedi

Federal İletişim Komisyonu yetkilisi Brendan Carr, güvenlik nedeniyle Apple ve Google'dan TikTok'u mağazalarından kaldırmasını talep ediyor.

Çin merkezli ByteDance'a ait olan TikTok uzun süredir devam eden gizlilik ve ulusal güvenlik endişelerinden kurtulamıyor. Pandemi sırasında yoğun kullanıcı artışı yaşayan platform, şu an TikTok 1 milyardan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip.

TikTok, yıllarca süren veri gizliliği endişelerine, ABD'deki kullanıcılar hakkında toplanan bilgilerin video platformunun ana şirketi olan ByteDance'ın bulunduğu Çin yerine Amerika Birleşik Devletleri'nde depolanacağına söz vererek yanıt vermişti. Ancak 80'den fazla dahili TikTok toplantısından sızan sese göre, ByteDance'ın Çin merkezli çalışanları, ABD'deki TikTok kullanıcıları hakkında halka açık olmayan verilere defalarca erişti.

FCC Yetkilisi <a class='keyword-sd' href='/google/' title='Google'>Google</a> ve <a class='keyword-sd' href='/apple/' title='Apple'>Apple</a>'dan TikTok'u Mağazalarından Yasaklamalarını İstedi
Federal İletişim Komisyonu yetkilisi Brendan Carr, Apple ve Google'ı, ana şirketi ByteDance'ın Çinli çalışanları tarafından kullanıcı verilerine erişildiğine dair yeni raporların ardından TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırmaya çağırdı.

Carr, "TikTok sadece video uygulaması değil, masumiyetini dışa vurarak acımasız bir amaç güdüyor. Yeni raporların Pekin'de erişildiğini gösterdiği hassas verileri topluyor" dedi.

YORUMLAR
500
Çin'in En Büyük Otomobil Üretim Merkezi Ekonomik Toparlanma Yolunda Vites Artırdı Çin'in En Büyük Otomobil Üretim Merkezi Ekonomik Toparlanma Yolunda Vites Artırdı Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi Taiwan ile Resmi Temasları Durdurmaya Çağırıyoruz Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi Taiwan ile Resmi Temasları Durdurmaya Çağırıyoruz
Kaynak: Tekmoloji

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Google, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji FCC Yetkilisi Google ve Apple'dan TikTok'u Mağazalarından Yasaklamalarını İstedi - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:33:09. #1.13#
SON DAKİKA: FCC Yetkilisi Google ve Apple'dan TikTok'u Mağazalarından Yasaklamalarını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement