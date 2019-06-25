Son Dakika Haberleri: Feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

46 dakika önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Ören Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Tok'un (46) idaresindeki 35 ACB 518 plakalı otomobil, Kemalpaşa yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeritte geçti. Karşı şerite geçen otomobil, Turgutlu istikametinden Kemalpaşa yönüne ilerleyen Lütfi Değer (23) yönetimindeki 35 AYY 657 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, jandarma, polis ve AKS ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS ekipleri yaralıları sıkıştığı otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aynı aileden oldukları öğrenilen Mustafa Tok, Firdevs Tok ve Yusuf Tok'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobil sürücüsü Lütfü Değer ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Tok, Firdevs Tok ve Yusuf Tok'un cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara karayolunda bir süre tek şeritten sağlanan trafik otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.
(İHA)
Feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
Kemalpaşa, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu! İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında can verdi İcradan yarı fiyatına satılık Maserati Başarılı aranjör Mert Ali İçelli'den günlerdir haber alınamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:42:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]