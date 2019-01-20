Feci Kazalar Mobese Kameralarına Yansıdı
1 saat önce
Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı.
Erzurum
, Ağrı
ve Erzincan
'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı. Doğu Anadolu'da kar yağışının ardından havanın soğumasıyla birlikte gizli buzlanmanın oluştuğu yollarda, sürücülerinde dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu 4 kişinin yaralandığı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.
ERZURUM
Erzurum'un Yakutiye
ilçesi Sanayi semtinde meydana gelen trafik kazasında, ara yoldan çıkan kamyonetle ana yolda hızla seyir halindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
AĞRI
Ağrı çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında ise, bir petrol istasyonundan dikkatsiz bir şekilde çıkış yapan kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışırken ana yoldan gelen tırla yandan çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ERZİNCAN
Erzincan şehir merkezinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında da, hızla seyir halindeki iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. İki aracında hurdaya döndüğü kazada iki otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:31 Kaynak: İHA
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