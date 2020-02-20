Federer sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'a katılamayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Federer sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'a katılamayacak - Son Dakika Spor

Federer sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'a katılamayacak

6 saat önce

Dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, sakatlığı nedeniyle bu yıl Fransa Açık'a katılamayacağını duyurdu.

Federer sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'a katılamayacak, System.String[]

Dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, sakatlığı nedeniyle bu yıl Fransa Açık'a katılamayacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Federer, bir süredir sağ dizinden sorun yaşadığını belirterek, "Bir süre iyileşmesini bekledim ama gerçekleşmedi. Teknik ekibim ve takımımla yaptığım görüşmelerin ardından dün İsviçre'de ameliyat edildim. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini ve tam iyileşme sağlanacağını söyledi. Sakatlığım nedeniyle bu yıl Fransa Açık, Dubai, Indian Wells, Bogota ve Miami tenis turnuvalarında mücadele edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, bu sezonki çim kort turnuvalarına yetişeceğini de belirtti.

Federer, ilerleyen yaşı nedeniyle Fransa Açık'a 2016 ile 2018 sezonları arasında katılmamayı tercih ederken, geçen yıl ise ezeli rakibi İspanyol Rafael Nadal'a yarı finalde kaybetmişti.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık, 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Roger Federer, İsviçre, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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