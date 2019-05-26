Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından

Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Taraftarların futbolcu Mehmet Topal'a olan tepkisini eleştiren Ersun Yanal, "Bu formayı kutsal yapan sahadaki terleyen futbolculardır. Bu terler bizi kutsal yapar. Giren her oyuncumuz bu kutsal formayı terlettiği sürece değerlidir. Maalesef yaşananlara, Mehmet Topal'a yapılan eleştiriye katılmıyorum. Üzülüyorum, onaylamıyorum" dedi.

Gelecek sezona odaklanacaklarını vurgulayan Yanal, "Taraftarın dediği gibi, güzel günler, güneşli günler göreceğiz. Biz kendi bestemizi, şarkımızı söyleyeceğimiz bir sezon diliyoruz. Bunu bekliyoruz, kimsenin şüphesi olmasın, yapacağız. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz, bu şarkıların bestesini de biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR CEPHESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, yedikleri ikinci gole kadar maçın hakimi olduklarını dile getirerek, "Kısa ve öz, atamayana atarlar. Yüzde yüz pozisyonlara girdik. Büyük takımlar girdiği pozisyonu bir defa da olsa değerlendiriyor" diye konuştu.

Korkmaz, sezon içindeki performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

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