Fenerbahçe Beko'ndan Baskonia'ya Yenilmezlik

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya)

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 21, Hall 10, Tarık Biberovic 12, Melli 5, Birch 2, Bacot, Metecan Birsen 2, Baldwin 11, de Colo 11, Onuralp Bitim 5, Jantunen 2, Melih Mahmutoğlu 3

Kosner Baskonia: Forrest 5, Villar 2, Radzevicius, Kurucs 10, Diop 6, Diakite 7, Simmons 13, Omoruyi 14, Luwawu-Cabarrot 9, Spagnolo 2, Frisch 3, Joksimovic

1. Periyot: 21-20

Devre: 42-38

3. Periyot: 69-50

Beş faulle çıkanlar: 36.30 Jantunen, 38.10 Metecan Birsen (Fenerbahçe)

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-71 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlere sahne olan ve başa baş geçen ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.

Savunma sertliğinin öne çıktığı ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği ikinci çeyrekte dış atışlardan bulduğu kritik basketlerle sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 42-38 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, de Colo, Horton Tucker, Baldwin ve Tarık Biberovic'in kaydettiği sayılarla farkı 19'a çıkardı ve üçüncü periyodu 69-50 önde bitirdi.

Fenerbahçe, dördüncü ve son çeyreğin ortasında farkı 28 sayıya (81-53) kadar yükseltti. Sarı-lacivertliler karşısında 18-0'lık seri yakalayan Baskonia, bitime 27 saniye kala farkı 10'a indirdi: 81-71. Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu'nun son saniyelerde kaydettiği 3 sayılık basketle karşılaşmadan 84-71 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'deki 23. karşılaşmada 16. galibiyetini aldı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, organizasyondaki son 15 mücadelede 13. kez kazanarak çıkışını sürdürdü.

Baskonia ise Avrupa Ligi'nde 16. yenilgisini yaşadı.